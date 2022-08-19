Оккупанты объявили очередной выходной на ЗАЭС 23 августа

После очередного обострения на Запорожской АЭС оккупанты продолжают держать ситуацию в напряжении. Они объявили еще один выходной.

На этот раз оккупанты отправляют работников ЗАЭС "на отдых" 23 августа – в канун Дня Независимости. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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Оккупанты пытаются продолжать ядерный шантаж

Через несколько дней это уже второй объявленный оккупантами выходной на ЗАЭС. Первым стало 19 августа.

На фоне визита в Украину Генсека ООН Антониу Гутерриша, 18 августа российское минобороны обвинило Украину в якобы подготовке масштабной катастрофы на Запорожской АЭС. россияне пытаются убедить в том, что якобы для дискредитации их страны кто-то планирует техногенную катастрофу.

Такие заявления российские СМИ тиражировали весь день 18 августа, пока руководитель российских войск химической, радиационной и биологической защиты игорь кириллов не заявил вообще о возможности прекращения работы ЗАЭС из-за "украинских обстрелов".

Однако следует понимать, что заявления россии о якобы подготовке Украины тех или иных действий следует воспринимать скорее как анонс их собственных "произведений".

россияне с помощью ядерного шантажа пытаются давить на Украину и мир. Всю эту ситуацию подогрела информация от разведки о том, что оккупанты объявили выходным днем ​​19 августа – именно сегодня, по лживым заявлениям оккупантов, должна произойти катастрофа. При всем напряжении вокруг ситуации, катастрофы не произошло. Поэтому захватчики решили продолжать свое давление и использовать для этого ЗАЭС – работников станции снова порадовали выходным 23 августа.