Оккупанты "пометили" жителей Мариуполя, чтобы ВСУ путали их с россиянами

В Мариуполе оккупанты побуждают мирных жителей надевать белую ленту, которая является враждебным символом. Так они хотят сделать людей "приманкой" для ВСУ.

Из-за цинизма оккупантов украинские военные могут ошибочно спринять мариупольцев за оккупантов. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 14 апреля.

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Оккупанты побуждают мариупольцев надевать белую ленту как отметку "свой". Фактически таким образом россияне еще раз используют гражданское население для "приманки" для снайперов и воинов нашего войска,

– рассказывает Андрющенко.

Сначала российские захватчики предлагают мариупольцам "пропуска" для свободного передвижения по городу. Но дают их только при условии, если человек будет носить белую ленту.

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