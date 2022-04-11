Оккупанты обстреливают Мариуполь "Градами": еще и дают видеофиксацию собственных преступлений
Источник:телеграм Петра Андрющенко
Российские войска официально говорят, что ведут обстрел только по военным объектам в Мариуполе и вместе с тем публикуют видео обстрелов жилых кварталов "Градами".
О видеофиксации самими же оккупантами рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
Внимание Мы делаем возможное и невозможное, – Залужный о блокаде Мариуполя
С одной стороны это в очередной раз доказывает то, что даже о мнимом контроле города оккупантами речь не идет. С другой – о сознательном уничтожении гражданского населения даже уже в городе, где частично присутствуют,
– отметил Андрющенко.
Но напомнил, что реактивная система залпового огня "Град" не является высокоточным оружием и не выбирает цели.
Применение "Градов" из подвалов прямо указывает на обстрелы жилых кварталов Мариуполя.
Ситуация в Мариуполе сверхсложная
Военная блокада Мариуполя российскими войсками проходит с 1 марта. Из-за блокады в городе нет ни электричества, ни газа, ни водоснабжения, мобильная связь тоже отсутствует.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное руководство Украины делает все возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям, в частности Мариуполя.
В то же время Арестович заявил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно.
Актуально – как оккупанты заметают следы зверских преступлений в Мариуполе: смотрите видео