Оккупанты обстреливают Николаев с севера: среди наших героев есть потери
Источник:телеграм Виталия Кима
Российские орки продолжают активное наступление на Николаев. Храбрые воины ВСУ держат позиции и не дают оккупантам зайти в город.
Николаев продолжает храбро защищаться от российских оккупантов. Орки несут потери, но продолжают обстрелы города.
К теме В Харькове уже час слышны звуки залпов
Обстрелы Николаева
Как рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, враг обстреливает город с севера и северо-востока. Среди наших героев есть погибшие.
Враг не спит, следит за нашими перемещениями. Делают разные "вбрасывания". Я прошу вас – не реагируйте. Есть изменения в нашу сторону. Знаем, что у врага есть проблемы со снабжением,
– рассказал Ким.
Смотрите также: Зеленский показал кадры циничного обстрела детской больницы в Мариуполе
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!