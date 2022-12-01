Оккупанты обстреливают самих себя: в Херсонской области попали в палатку с "мобиками"

Российские захватчики обстреливают своих же "мобиков". В частности, в Херсонской области атаковали палатку 1-го армейского корпуса. Многие новобранцы погибли на месте.

Так, 24 ноября артиллерийские подразделения России атаковали позиции своих же военных на окраине села Цукуры Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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По меньшей мере 14 "мобиков" погибли

Российские артиллеристы попали в палатку, где находились "мобики" базирующегося в Донецке 1-го армейского корпуса.

В результате попадания 152-миллиметрового снаряда в палатку 14 военнослужащих погибли и 7 военнослужащих получили ранения,

– подчеркнул Громов.

Поэтому совсем не удивительно, что мобилизованные в Донецкой области не хотят выполнять преступные приказы на временно оккупированной территории Херсонской области. В частности, они каким-либо способом пытаются избежать участия в боевых действиях, добавил Алексей Громов.

Как российские военные с поля боя убегают

Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, российское командование решило доукомплектовать 103-й и 109-й стрелковые полки ранее задержанными лицами. В частности, дезертирами и уклоняющимися от мобилизации.

Впрочем, вражеские спецслужбы вынуждены все чаще констатировать увеличение потока дезертиров. Бойцы самовольно покидают позиции на временно оккупированных территориях Луганщины, пытаются пересечь границу и бежать обратно в Россию. По словам Громова, в последнее время задерживают от 10 до 50 военнослужащих указанных категорий.

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Для оккупантов уже привычное дело – убивать своих "мобиков"

В Белгороде "мобики" взбунтовались из-за нежелания умирать на поле боя в Украине. Однако россияне долго не думали и просто расстреляли бунтарей.

Кстати, на Донбассе зеки из ЧВК "Вагнера" за одну ночь, 19 ноября, убили более 15 российских новобранцев. Все потому, что "мобики" отказались идти на убой первыми. Мол, они не являются "штрафным батальоном".

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