Оккупанты обстреляли 135 больниц, 9 разрушили дотла, берут медиков в заложники, – Ляшко

Российские оккупанты нарушают все международные конвенции и палят по больницам в Украине. От рук врага уже уничтожено 9 украинских больниц.

Российские террористы обстреляли 43 машины экстренной помощи

Об этом во время брифинга в медиа центре Украины сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он заявил, что оккупанты обстреляли 135 больниц, а 9 – разрушили до основания

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По словам Виктора Ляшко, российские террористы также обстреляли 43 машины экстренной помощи.

Убиты 6 медиков

Глава Минздрава сообщил, что оккупанты убили шестерых медиков. Еще 16 имеют тяжелые раненые. Кроме того, российские военные берут медиков в заложники.

Вчера в заложники были захвачены сотрудники экстренной медицинской службы, которые сопровождали гуманитарные коридоры. Но с ними все хорошо, они возвращены в Украину и готовы продолжать свою работу,

– сказал министр.

Кстати – Виталий Ким рассказал, что в Николаевскую область прибыли медики из разных стран: смотрите видео