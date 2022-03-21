Російські терористи обстріляли 43 машини екстреної допомоги

Про це під час брифінгу в Медіа Центрі Україна сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він заявив, що окупанти обстріляли 135 лікарень, а 9 – зруйнували вщент

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За словами Віктора Ляшка, російські терористи також обстріляли 43 машини екстреної допомоги.

Вбито 6 медиків

Глава МОЗ повідомив, що окупанти вбили шістьох медиків. Ще 16 – мають тяжкі поранені. Окрім того, російські військові беруть медиків у заручники.

Вчора у заручники були захоплені співробітники екстреної медичної служби, які супроводжували гуманітарні коридори. Але з ними все добре, вони повернуті до України і готові продовжувати свою роботу,

– сказав міністр.

До речі – Віталій Кім розповів, що на Миколаївщину прибули медики з різних країн: дивіться відео