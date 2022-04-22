Оккупанты обстреляли больницы в Авдеевке и Лимане, а также школы в Ямполе и Славянске
22 апреля 2022 , 13:58Читати новину українською
Источник:Операция объединенных сил
В Операции Объединенных сил сообщили, что российская армия продолжает обстрелами уничтожать социальную инфраструктуру.
Сообщается, что обстрелы потерпели Авдеевская и Лиманская больницы, а также Ямпольская и Славянская общеобразовательные школы.
Важно Данилов подробно вспомнил, как и где именно началось российское вторжение
Что еще было повреждено?
- птицефабрика (с. Шнурки Черкасской ОТГ),
- 2 коммунальных предприятия,
- молочный цех и пожарная часть (Александровка Черкасской ОТГ),
- 3 газопровода,
- трансформатор электроснабжения,
- опора ЛЭП,
- автомобили.
Кроме того, за сутки 21 апреля 2022 подразделения ГСЧС осуществили 32 выезда для оказания помощи населению и ликвидации последствий боевых действий. В Донецкой и Луганской областях потушили 8 пожаров, возникших в результате обстрелов.
Смотрите видео о том, как поступки Путина приближают победу Украины