Оккупанты обстреляли больницы в Авдеевке и Лимане, а также школы в Ямполе и Славянске

22 апреля 2022 , 13:58
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Операция объединенных сил

В Операции Объединенных сил сообщили, что российская армия продолжает обстрелами уничтожать социальную инфраструктуру.

Сообщается, что обстрелы потерпели Авдеевская и Лиманская больницы, а также Ямпольская и Славянская общеобразовательные школы.

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Что еще было повреждено?

  • птицефабрика (с. Шнурки Черкасской ОТГ),
  • 2 коммунальных предприятия,
  • молочный цех и пожарная часть (Александровка Черкасской ОТГ),
  • 3 газопровода,
  • трансформатор электроснабжения,
  • опора ЛЭП,
  • автомобили.

Кроме того, за сутки 21 апреля 2022 подразделения ГСЧС осуществили 32 выезда для оказания помощи населению и ликвидации последствий боевых действий. В Донецкой и Луганской областях потушили 8 пожаров, возникших в результате обстрелов.

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Автор: Марія Лелека