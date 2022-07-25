Полностью уничтоженные дома и гигантские воронки: фото из Чугуева, который обстреляли ракетами

российские оккупанты ночью 25 июля масштабно обстреляли Чугуев в Харьковской области. Ракетные удары уничтожили частные дома, школу и Дом культуры. Людей до сих пор ищут под завалами.

Уничтожили Дом культуры, где прятались люди

Местные рассказывают, что с 3 до 4 утра было около 12 "прилетов" в Чугуеве. Корреспондент 24 канала Анна Черненко побывала на месте происшествия и поделилась фото последствий сокрушительного удара.

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По ее словам, россияне полностью уничтожили Дом культуры. Оттуда уже достали 4 человека из-под завала, еще 3 ищут – мужчины и 2 женщины.

Люди сюда ходили ночевать, потому что там было обустроено укрытие. Одного мужчину спасли, он 3 часа пробыл под завалами, но там до сих пор остается его брат,

– сообщила журналистка.

Оккупанты попали в Дом культуры в Чугуеве / Фото Анны Черненко, 24 канал



Также оккупанты разрушили школу

Еще две российские ракеты также попали в школу в Чугуевском районе. Там был сделан новый ремонт, здание готовили на случай зимы без отопления, как пункт для жилья местных. Теперь восстановлению она не подлежит.

Оккупанты разрушили школу возле Чугуева / Фото Анны Черненко, 24 канал



Добавим, что в эту ночь враг также мощно обстрелял Днепропетровскую область. В частности, по Никопольскому району оккупанты запустили 40 снарядов из реактивных систем залпового огня, а по Днепровскому району – 2 ракеты.

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