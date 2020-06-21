Оккупанты обстреляли дом культуры в Катериновке: красноречивые фото
На Луганщине не утихают обстрелы – враг обстрелял Катериновку. Еще в октябре 2019 года там произошло разведение войск.
Однако оккупантам безразлично на разведение и имеющиеся договоренности. Об этом сообщил экс-глава Новотошковской военно-гражданской администрации Сергей Шакун в фейсбуке.
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По словам Шакуна, 20 июня пророссийские боевики обстреляли поселок, из-за чего местный дом культуры получил повреждения.
Это Катериновка, клуб, где отвели наши войска и "развели" украинцев, где идет настоящая война с Россией,
– отметил Шакун.
Оккупанты обстреляли Катериновку / Фото Сергея Шакуна
Последствия обстрела в Катериновке / Фото Сергея Шакуна
Что известно о Катериновке
- Разведение войск в Катериновке продолжалось три дня. Этот участок называется зоной отвода №2.
- По сообщению ООС, более 20 военных переместились на новые позиции.
- Сама Катериновка сейчас находится в так называемой серой зоне, там круглосуточно патрулируют украинские полицейские.
Поселок Катериновка, который обстреляли оккупанты: карта
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала