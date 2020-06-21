На Луганщине не утихают обстрелы – враг обстрелял Катериновку. Еще в октябре 2019 года там произошло разведение войск.

Однако оккупантам безразлично на разведение и имеющиеся договоренности. Об этом сообщил экс-глава Новотошковской военно-гражданской администрации Сергей Шакун в фейсбуке.

Важно На Донбассе было горячо: оккупанты 28 раз обстреляли позиции наших защитников

По словам Шакуна, 20 июня пророссийские боевики обстреляли поселок, из-за чего местный дом культуры получил повреждения.

Это Катериновка, клуб, где отвели наши войска и "развели" украинцев, где идет настоящая война с Россией,

– отметил Шакун.



Оккупанты обстреляли Катериновку / Фото Сергея Шакуна



Последствия обстрела в Катериновке / Фото Сергея Шакуна

Что известно о Катериновке

Разведение войск в Катериновке продолжалось три дня. Этот участок называется зоной отвода №2.

По сообщению ООС, более 20 военных переместились на новые позиции.

Сама Катериновка сейчас находится в так называемой серой зоне, там круглосуточно патрулируют украинские полицейские.

Обратите внимание! Оккупанты ежедневно обстреливают позиции украинских военных на Донбассе, нарушая минские договоренности. От начала 2020 года погибли уже 56 украинских бойцов. Список погибших героев – по ссылке.

Поселок Катериновка, который обстреляли оккупанты: карта



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала