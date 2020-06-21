На Луганщині не вщухають обстріли – ворог обстріляв Катеринівку. Ще у жовтні 2019 року там відбулося розведення військ.

Однак окупантам байдуже на розведення і наявні домовленості. Про це повідомив ексголова Новотошківської військово-цивільної адміністрації Сергій Шакун у фейсбуці.

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За словами Шакуна, 20 червня проросійські бойовики обстріляли селище, через що місцевий будинок культури отримав пошкодження.

Це Катеринівка, клуб, де відвели наші війська і "розвели" українців, де йде справжня війна з Росією,

– зазначив Шакун.



Окупанти обстріляли Катеринівку / Фото Сергія Шакуна



Наслідки обстрілу у Катеринівці / Фото Сергія Шакуна

Що відомо про Катеринівку

Розведення військ у Катеринівці тривали три дні. Ця ділянка називається зоною відведення №2.

За повідомленням ООС, понад 20 військових перемістилися на нові позиції.

Сама Катеринівка наразі перебуває у так званій сірій зоні, там цілодобово патрулюють українські поліцейські.

Зверніть увагу! Окупанти щодня обстрілюють позиції українських військових на Донбасі, порушуючи мінські домовленості. Від початку 2020 року загинули вже 56 українських бійців. Список загиблих героїв – за посиланням.

Селище Катеринівка, яке обстріляли окупанти: карта



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу