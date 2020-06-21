Окупанти обстріляли будинок культури у Катеринівці: промовисті фото
На Луганщині не вщухають обстріли – ворог обстріляв Катеринівку. Ще у жовтні 2019 року там відбулося розведення військ.
Однак окупантам байдуже на розведення і наявні домовленості. Про це повідомив ексголова Новотошківської військово-цивільної адміністрації Сергій Шакун у фейсбуці.
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За словами Шакуна, 20 червня проросійські бойовики обстріляли селище, через що місцевий будинок культури отримав пошкодження.
Це Катеринівка, клуб, де відвели наші війська і "розвели" українців, де йде справжня війна з Росією,
– зазначив Шакун.
Окупанти обстріляли Катеринівку / Фото Сергія Шакуна
Наслідки обстрілу у Катеринівці / Фото Сергія Шакуна
Що відомо про Катеринівку
- Розведення військ у Катеринівці тривали три дні. Ця ділянка називається зоною відведення №2.
- За повідомленням ООС, понад 20 військових перемістилися на нові позиції.
- Сама Катеринівка наразі перебуває у так званій сірій зоні, там цілодобово патрулюють українські поліцейські.
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