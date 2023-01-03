Россияне уничтожили ледовую арену в Дружковке: показываем на карте
Поздно вечером 2 января российские военные нанесли ракетный удар по прифронтовой Дружковке Донецкой области. Оккупанты решили "демилитаризировать" ледовую арену.
Около 23:18 оккупанты нанесли два ракетных удара по Дружковке, пишет 24 Канал. В результате было зафиксировано попадание в технические помещения промышленного предприятия.
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Что известно об атаке на Дружковку
Также ракеты повредили склад, электромагнитный кран и сторожку. Кроме того, повреждения получили гостиничный комплекс, автовокзал, церковь, жилой дом.
Дружковка располагается рядом с Краматорском, который россияне тоже атаковали.
Дружковка на карте
Россия атаковала ледовую арену
В результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена "Альтаир", которая была домом для хоккейного клуба Донбасс с 2014 года.
На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.
Арена "Альтаир" в Дружковке: карта
В последнее время арена работала как гуманитарный склад.
Оккупанты обстреляли ледовую арену в Дружковке / Фото Сергей Горбатенко
Как выглядит ледовая арена в Дружковке после обстрела / Фото Сергей Горбатенко
Россия обстреливает Краматорск
- Российские военные днем 25 декабря нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Оккупанты выпустили по Краматорской промышленной зоне сразу три ракеты.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование.
- Взрывы в Краматорске прогремели днем 3 января во время воздушной тревоги на Востоке.