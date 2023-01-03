Россияне уничтожили ледовую арену в Дружковке: показываем на карте

Поздно вечером 2 января российские военные нанесли ракетный удар по прифронтовой Дружковке Донецкой области. Оккупанты решили "демилитаризировать" ледовую арену.

Около 23:18 оккупанты нанесли два ракетных удара по Дружковке, пишет 24 Канал. В результате было зафиксировано попадание в технические помещения промышленного предприятия.

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Что известно об атаке на Дружковку

Также ракеты повредили склад, электромагнитный кран и сторожку. Кроме того, повреждения получили гостиничный комплекс, автовокзал, церковь, жилой дом.

Дружковка располагается рядом с Краматорском, который россияне тоже атаковали.

Дружковка на карте

Россия атаковала ледовую арену

В результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена "Альтаир", которая была домом для хоккейного клуба Донбасс с 2014 года.

На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.

Арена "Альтаир" в Дружковке: карта

В последнее время арена работала как гуманитарный склад.



Оккупанты обстреляли ледовую арену в Дружковке / Фото Сергей Горбатенко



Как выглядит ледовая арена в Дружковке после обстрела / Фото Сергей Горбатенко

Россия обстреливает Краматорск