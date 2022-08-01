Оккупанты обстреляли две общины в Никопольском районе

российские оккупанты продолжают бить по украинским городам. Ночью 1 августа они в очередной раз обстреляли 2 общины Днепропетровщины.

Об этом рассказал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Обстрел произошел во время воздушной тревоги.

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россияне били по Никопольскому району

В 3:08 Евтушенко сообщил, что оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Обстреляны территории Марганецкой и Красногригоревской ТГ,

– отметил председатель РВА.

Других деталей обстрела Евтушенко не рассказал. Обратите внимание, что по состоянию на 4:33 воздушную тревогу в Никопольском районе до сих пор не отменили из-за угрозы артиллерийских обстрелов.

Ее объявили в 23:19, то есть более 5 часов назад. Местным жителям до сих пор стоит находиться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

Ранее Евтушенко рассказал, что день 31 июля прошел в районе без чрезвычайных ситуаций.

"Боевые действия, техника и живая сила оккупантов не зафиксированы. К сожалению, угроза обстрела наших прибрежных территорий (города, села, поселка) с использованием РСЗО на противоположном берегу водохранилища остается актуальной", – добавил глава РГА.

Он призвал местных жителей помнить о правиле двух стен или пользоваться укрытием.

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Во время воздушной тревоги важно не публиковать фото или видео с мест обстрелов. Также не следует сообщать адресов попаданий вражеских снарядов и ракет. Помните, что такая информация только помогает корректировать огонь оккупантам, которые часто сознательно бьют именно по жилым районам ради террора мирных украинцев.