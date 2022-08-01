Про це розповів голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Обстріл трапився під час повітряної тривоги.
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О 3:08 Євтушенко повідомив, що окупанти вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Обстріляно території Марганецької та Червоногригорівської ТГ,
– зазначив голова РВА.
Інших деталей обстрілу Євтушенко не розповів. Зауважте, що станом на 4:33 повітряну тривогу в Нікопольському районі досі не скасували через загрозу артилерійського обстрілу.
Її оголосили о 23:19, тобто понад 5 годин тому. Місцевим жителям досі варто перебувати в укриттях та не наражати себе на небезпеку.
Раніше Євтушенко розповів, що загалом день 31 липня минув у районі без надзвичайних ситуацій.
"Бойових дій, техніки та живої сили окупантів не зафіксовано. На жаль, загроза обстрілу наших прибережних територій (міста, села, селища) з використанням РСЗВ на протилежному березі водосховища залишається актуальною", – додав голова РДА.
Він закликав місцевих жителів пам'ятати про правило двох стін або користуватись сховищем.
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