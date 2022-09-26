Оккупанты продолжают обстреливать украинские города: где самая критическая ситуация

26 сентября 2022 , 19:08
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Источник:

Генштаб ВСУ

С начала суток 26 сентября россияне нанесли 2 ракетных и 4 авиационных удара, а также совершили более 7 обстрелов с РСЗО. Угроза ударов сохраняется по всей Украине.

Также враг задействовал ударные беспилотники в районе населенного пункта Беленькое Одесской области. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Какие города обстреляли оккупанты

От огневого влияния оккупантов пострадали 12 населенных пунктов. Среди них:

  • Запорожье,
  • Марганец,
  • Мусиевка,
  • Никополь,
  • Потемкино,
  • Осокоровка,
  • Николаев,
  • Очаков.

На фронте захватчики совершали обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.

  • Например, на Слобожанском направлении били в районах населенных пунктов Одноробовка, Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Гатище, Кучеровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Сеньково, Каменка и Голубовка.
  • на Краматорском – Новоселовка, Щурово, Диброва, Озерное, Закотное, Северск, Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;
  • на Бахмутском – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Клещевка, Одрадовка, Зайцево и Майорск;
  • на Авдеевском – Первомайское, Авдеевка, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском – Времовка, Угледар, Павловка, Никольское и Егоровка.
  • на Запорожском – Зеленое Поле, Новоселка, Успеновка, Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское и Новоандреевка.
  • на Южнобужском – враг накрыл артиллерией более 35 населенных пунктов, расположенных неподалеку с линией столкновения.

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Автор: Ольга Музика