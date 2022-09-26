Оккупанты продолжают обстреливать украинские города: где самая критическая ситуация
26 сентября 2022 , 19:08Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
С начала суток 26 сентября россияне нанесли 2 ракетных и 4 авиационных удара, а также совершили более 7 обстрелов с РСЗО. Угроза ударов сохраняется по всей Украине.
Также враг задействовал ударные беспилотники в районе населенного пункта Беленькое Одесской области. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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Какие города обстреляли оккупанты
От огневого влияния оккупантов пострадали 12 населенных пунктов. Среди них:
- Запорожье,
- Марганец,
- Мусиевка,
- Никополь,
- Потемкино,
- Осокоровка,
- Николаев,
- Очаков.
На фронте захватчики совершали обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.
- Например, на Слобожанском направлении били в районах населенных пунктов Одноробовка, Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Гатище, Кучеровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Сеньково, Каменка и Голубовка.
- на Краматорском – Новоселовка, Щурово, Диброва, Озерное, Закотное, Северск, Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;
- на Бахмутском – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Клещевка, Одрадовка, Зайцево и Майорск;
- на Авдеевском – Первомайское, Авдеевка, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;
- на Новопавловском – Времовка, Угледар, Павловка, Никольское и Егоровка.
- на Запорожском – Зеленое Поле, Новоселка, Успеновка, Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское и Новоандреевка.
- на Южнобужском – враг накрыл артиллерией более 35 населенных пунктов, расположенных неподалеку с линией столкновения.
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