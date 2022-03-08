Оккупанты обстреляли в Харькове приют для животных: погибли 5 собак

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Харьков. Боевики попали в приют для животных, созданный волонтерами.

Снаряд боевиков прилетел в Центр адопции. В результате разрушены 5 вольеров.

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Один из вольеров оккупанты уничтожили полностью. Там находились 5 погибших. Еще один – разрушили частично, его ремонтируют.

Оккупанты ранили 6 собачек, 5 – убили / Фото из фейсбука "Спасение животных Харьков"

5 собак погибли, 6 – ранены

Кроме того, вся территория центра покрыта обломками стен и сломанными деревьями. В приюте находились 293 собаки, 6 из которых ранены.

От имени всей нашей команды и наших животных хотим сказать: "Русский военный корабель, иди на**й",

– отметили в сообщении.

Центр после обстрела продолжает работать. Команда центра уверена, что во время борьбы за что-то настоящее всегда становятся жертвами невинные существа, однако свет всегда побеждает тьму.

Полный текст публикации:

Российская военная агрессия продолжается. Этой ночью была масштабная атака на города Украины. Один из снарядов прилетел в Центр адопции. Разрушены 5 вольеров: один уничтожен полностью. Под его обломками погибли 5 собак; второй разрушен частично, оттуда убежало около 5 собак. Сегодня его ремонтировали; пробита стена между двумя одиночными вольерами и одним общим.

По всей территории центра обломки стен, поломанные деревья. В Центре адопции на момент попадания снаряда находились 293 собаки. Приблизительно 6 собак получили ранения. Слава Богу, они не смертельны для жизни.

Во время борьбы за что-то настоящее всегда становятся жертвами невинные существа. Но свет всегда побеждает тьму. Мы продолжаем работать. От имени всей нашей команды и наших животных хотим сказать: "Русский военный корабель, иди на**й!

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