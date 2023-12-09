Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российской атаки. К сожалению, в Купянске есть жертвы.

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Что известно об атаке

По предварительным данным, захватчики атаковали Купянск в субботу, 9 декабря, около 15:30. Россияне совершили преступление против мирного гражданского населения, обстреляв город из артиллерии.

В результате вражеского обстрела города Купянск погибли 2 женщины 57 и 71 лет. 30-летний мужчина получил ранения,

– сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что захватчики также повредили гараж, частный дом, летнюю кухню и забор. На месте работают правоохранители.

Также Синегубов поделился кадрами из Купянска.

Последствия российской агрессии в Купянске / Фото Олега Синегубова

Россия постоянно терроризирует Харьковщину