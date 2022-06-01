Оккупанты обстреляли из артиллерии общину на Днепропетровщине

Российские военные продолжают обстреливать Днепропетровскую область. В ночь на 1 июня из артиллерии били по Зеленодольской общине.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. Он отметил, что хоть ночью в области и не раздавались тревоги, но без обстрелов не обошлось.

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В результате атаки прошло без пострадавших

Валентин Резниченко отметил, что вражеская атака по Зеленодольской общине прошла без жертв и пострадавших.

Кроме того, он рассказал, какая сейчас ситуация в Широковской общине. По словам главы ОВА, там работали электричества. Они пытались возобновить работу линии, поврежденной накануне русскими войсками. Тогда кафиры из минометов избивали по одному из сел местной общины.

Поделился актуальной информацией и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он отметил, что враг открыл огонь по приграничной территории Зеленодольской общины. К счастью, попаданий в населенные пункты не было.

Что касается электроснабжения в селе Широковское общество, то его удалось восстановить. Лукашук подчеркнул, что "населенный пункт со светом".

Ситуация в других общинах области спокойна. Кроме того, он добавил, что в Днепропетровской области военных "второй армии мира" нет.

Днепропетровскую область обстреливают каждый день

30 мая российские военные открывали огонь по Апостоловской общине . Тогда Николай Лукашук отметил, что обошлось без "прилетов" по населенным пунктам.

В ночь на 28 мая кафиры попали в церковь Зеленодольской общины. Известно о разрушениях на ее территории. Кроме того, повреждения получили окна самого храма, ограждения и ворота. В этот раз тоже удалось обойтись без жертв и пострадавших.

Жутким был удар 27 мая. Тогда вражеские военные атаковали казармы Национальной гвардии ракетой . В пресс-службе силового ведомства 24 канала подтвердили информацию о жертвах. Теперь это единственная информация, которой мы владеем.

Беспокойным было и 26 мая на Днепропетровщине. Тогда кафиры также открывали огонь по Апостоловской общине . Опять же, попали российские захватчики по полям, так что обошлось без жертв, а сама атака произошла ночью.

Мы напоминаем, что риск ракетных атак по всей Украине все еще очень высок. Поэтому для вашей безопасности не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только прозвучит сирена – отправляйтесь немедленно к укрытию. Это может сохранить вам жизнь.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 1 июня: смотрите видео