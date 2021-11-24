Оккупанты обстреляли из минометов позиции пограничников возле КПВВ "Марьинка"
Источник:ГПСУ
Российские наемники обстреляли позиции пограничников возле контрольного пункта въезда - выезда "Марьинка" на линии разграничения. Огонь боевики открывали из минометов.
В Госпогранслужбе отметили, что вооруженные формирования России продолжают пренебрегать договоренностями о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения.
Читайте также В оккупированном Донецке прогремел взрыв: есть пострадавшие
Боевики обстреляли позиции пограничников на Донбассе
Очередное нарушение оккупантами произошло 24 ноября, после 9:00. Российские наемники обстреляли позиции пограничников на блокпосту первого оборонительного рубежа "Марьинка", расположенного на дорожном коридоре "Донецк – Курахово".
Для обстрела враг использовал минометы калибра 82 миллиметра. В результате атаки 3 мины попали в места, где пограничные наряды несли службу.
Благодаря четким и слаженным действиям пограничников никто не пострадал. Повреждены были только фортификационные сооружения.
Боевики стреляли в сторону пограничников на Донбассе / Фото ГПСУ
Оккупанты открыли огонь по позициям пограничников: смотрите видео
Обстрел Красногоровки: что известно
- Российские наемники 22 ноября обстреляли поселок Красногоровка Донецкой области.
- В результате пострадал дом мирных жителей. Снаряд оккупантов пробил крышу и потолок дома, после чего влетел в комнату. К счастью, он не разорвался. Пострадавших среди гражданского населения нет.
- Из-за инцидента Донецкая областная прокуратура открыла уголовное дело.