Оккупанты обстреляли из минометов позиции пограничников возле КПВВ "Марьинка"

24 ноября 2021 , 13:41
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Источник:

ГПСУ

Российские наемники обстреляли позиции пограничников возле контрольного пункта въезда - выезда "Марьинка" на линии разграничения. Огонь боевики открывали из минометов.

В Госпогранслужбе отметили, что вооруженные формирования России продолжают пренебрегать договоренностями о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения.

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Боевики обстреляли позиции пограничников на Донбассе

Очередное нарушение оккупантами произошло 24 ноября, после 9:00. Российские наемники обстреляли позиции пограничников на блокпосту первого оборонительного рубежа "Марьинка", расположенного на дорожном коридоре "Донецк – Курахово".

Для обстрела враг использовал минометы калибра 82 миллиметра. В результате атаки 3 мины попали в места, где пограничные наряды несли службу.

Благодаря четким и слаженным действиям пограничников никто не пострадал. Повреждены были только фортификационные сооружения.

Боевики стреляли в сторону пограничников на Донбассе / Фото ГПСУ

Оккупанты открыли огонь по позициям пограничников: смотрите видео

Обстрел Красногоровки: что известно

  • Российские наемники 22 ноября обстреляли поселок Красногоровка Донецкой области.
  • В результате пострадал дом мирных жителей. Снаряд оккупантов пробил крышу и потолок дома, после чего влетел в комнату. К счастью, он не разорвался. Пострадавших среди гражданского населения нет.
  • Из-за инцидента Донецкая областная прокуратура открыла уголовное дело.
Автор: Наталія Пристанська