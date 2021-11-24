Оккупанты обстреляли из минометов позиции пограничников возле КПВВ "Марьинка"

Российские наемники обстреляли позиции пограничников возле контрольного пункта въезда - выезда "Марьинка" на линии разграничения. Огонь боевики открывали из минометов.

В Госпогранслужбе отметили, что вооруженные формирования России продолжают пренебрегать договоренностями о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения.

Читайте также В оккупированном Донецке прогремел взрыв: есть пострадавшие

Боевики обстреляли позиции пограничников на Донбассе

Очередное нарушение оккупантами произошло 24 ноября, после 9:00. Российские наемники обстреляли позиции пограничников на блокпосту первого оборонительного рубежа "Марьинка", расположенного на дорожном коридоре "Донецк – Курахово".

Для обстрела враг использовал минометы калибра 82 миллиметра. В результате атаки 3 мины попали в места, где пограничные наряды несли службу.

Благодаря четким и слаженным действиям пограничников никто не пострадал. Повреждены были только фортификационные сооружения.

Боевики стреляли в сторону пограничников на Донбассе / Фото ГПСУ

Оккупанты открыли огонь по позициям пограничников: смотрите видео

Обстрел Красногоровки: что известно