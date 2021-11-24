Об опасном инциденте сообщил так называемый "глава" оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.
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В результате взрыва пострадали два человека
На место прибыли "спецслужбы республики боевиков". Впоследствии сепаратистские СМИ сообщили, что один из пострадавших мужчин скончался впоследствии в больнице. Такие данные якобы обнародовали в так называемом "министерстве здравоохранения оккупантов".
Также медиа сепаратистов пишут, что в лесополосе Новоазовского района нашли пакет с 11 гранатами и запалами к ним. Боеприпасы направили на утилизацию.
Коротко о последних резонансных инцидентах в оккупированном Донецке:
- Отметим, что в 11 октября на оккупированном Донбассе произошло ДТП с маршруткой. Много пострадавших.
- В августе в городе произошло ДТП с машиной скорой помощи. Погибли фельдшер и пациент.
- В сентябре в оккупированном Донецке сгорел цех по производству воды. Пожар уничтожил помещение, где была готовая продукция.