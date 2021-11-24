Об опасном инциденте сообщил так называемый "глава" оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

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В результате взрыва пострадали два человека

На место прибыли "спецслужбы республики боевиков". Впоследствии сепаратистские СМИ сообщили, что один из пострадавших мужчин скончался впоследствии в больнице. Такие данные якобы обнародовали в так называемом "министерстве здравоохранения оккупантов".

Также медиа сепаратистов пишут, что в лесополосе Новоазовского района нашли пакет с 11 гранатами и запалами к ним. Боеприпасы направили на утилизацию.

Коротко о последних резонансных инцидентах в оккупированном Донецке: