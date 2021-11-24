Про небезпечний інцидент повідомив так званий "голова" окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін. Він написав, що вибух гранати стався близько 9:00 ранку.

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Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб

На місце прибули "спецслужби республіки бойовиків". Згодом сепаратистські ЗМІ повідомили, що один з потерпілих чоловіків помер згодом у лікарні. Такі дані начебто оприлюднили у так званому "міністерстві охорони здоров'я окупантів".

Також медіа сепаратистів пишуть, що у лісосмузі Новоазовського району знайшли пакет з 11 гранатами та запалами до них. Боєприпаси направили на утилізацію.

Коротко про останні резонансні інциденти в окупованому Донецьку: