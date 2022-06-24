Оккупанты обстреляли из систем залпового огня Балабино: подробности вражеской атаки

Враг в ночь на 24 июня нанес мощный удар по поселку Балабино, что в Запорожской области. Оккупанты применили систему реактивного залпового огня.

О последствиях вражеских обстрелов сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Важно В областном центре "прилетов" не зафиксировано: в ОВА сообщили подробности обстрела Запорожья

В результате ночных обстрелов этой ночью в Балабино повредили распределительные газопроводы низкого давления, часть из которых на утро удалось восстановить. К счастью, жертвам среди гражданского населения удалось избежать.

Враг в очередной раз нанес удары по объектам гражданской инфраструктуры.

"Прилетов" по областному центру не было. Коммунальные службы работают над восстановлением поставок услуг после обстрелов.

Как прошли сутки в Запорожской области

Из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения оказались 24 385 абонентов в 80 населенных пунктах Запорожской области. За прошедшие сутки "Запорожьеоблэнерго" возобновило энергоснабжение 3 000 потребителей.

Активные боевые действия продолжаются в селах Пологи, Конские Раздоры и в городе Пологи. По Гуляйпольскому и Васильевскому районным отделениям ситуация не изменилась. Из-за активных боевых действий и отсутствия доступа к местам повреждения сетей вчера аварийно-восстановительные работы не производились, новых отключений не зафиксировано.

Без газоснабжения находятся 80986 абонентов в 108 населенных пунктах области. Остаются отключенными от газоснабжения 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждений магистрального газопровода на территории Донецкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Запорожском направлении активных боевых действий враг не проводил. Однако захватчики продолжают обстреливать наши войска с целью недопущения опрокидывания резервов на угрожающие направления.

Оккупанты идут из Мариуполя в Запорожскую область

В период с 22 по 23 июня большие колонны русских оккупантов покидали Мариуполь и его район. Скорее всего, захватчики отправляются в направлении Запорожской области. Информацию об этом подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, до этого первая ротация оккупантов была почти месяц назад. Тогда захватчики покинули Мариуполь и двигались в направлении Волновахи, то есть на север Донецкой области.

Однако уже 2 день подряд оккупанты с военной техникой двигаются в сторону Запорожской области. Сейчас они выводят большинство военного контингента из Мариуполя,

– отметил Андрющенко.

Как он отметил, в Мариуполе российские оккупанты открыто рассказывают, что отправляются захватывать Запорожье. Мол, уже завтра оно будет их.

Россия обстреляла Запорожье из РСЗО: смотрите видео