Атаковали ночью и утром: россияне обстреляли энергетические объекты на Севере и Юге
Ночью и утром 14 августа оккупанты атаковали украинские энергообъекты на Севере и Юге. Произошло обесточивание.
Об этом сообщили в Укрэнерго. Также рассказали, какие последствия очередной атаки агрессора, передает 24 Канал.
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Атака на энергообъекты 14 августа
Этой ночью российские военные атаковали беспилотниками энергообъект облэнерго в северном регионе.
Обесточились потребители в отдельных районах Черниговской области,
– заявили в Укрэнерго.
В то же время отметили, что на утро энергопитание всех потребителей восстановлено.
Кстати, утром 14 августа оккупанты также обстреляли энергообъект Укрэнерго в южном регионе. Там обесточивания потребителей не было. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.Важно! Отключение света сегодня не прогнозируют. Однако в Укрэнерго отметили, что потребление постепенно растет из-за потепления в южных областях. Поэтому экономно потребляйте электроэнергию, особенно в вечерние часы, – с 17:00 до 22:00.