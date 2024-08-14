Атаковали ночью и утром: россияне обстреляли энергетические объекты на Севере и Юге

Ночью и утром 14 августа оккупанты атаковали украинские энергообъекты на Севере и Юге. Произошло обесточивание.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Также рассказали, какие последствия очередной атаки агрессора, передает 24 Канал.

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Атака на энергообъекты 14 августа

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Этой ночью российские военные атаковали беспилотниками энергообъект облэнерго в северном регионе.

Обесточились потребители в отдельных районах Черниговской области,

– заявили в Укрэнерго.

В то же время отметили, что на утро энергопитание всех потребителей восстановлено.

Кстати, утром 14 августа оккупанты также обстреляли энергообъект Укрэнерго в южном регионе. Там обесточивания потребителей не было. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.