Оккупанты обстреляли энергетическое предприятие на Днепропетровщине: произошла утечка масла

В ночь на 27 апреля российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеских ударов произошла утечка масла.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты ночью обстреляли Зеленодольскую общину. Вражеские снаряды попали по предприятию энергетической инфраструктуры.

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Вспыхнул сильный пожар

Российские захватчики били по области из артиллерии. В результате попадания в предприятие энергетической инфраструктуры произошла утечка масла, а также возник сильный пожар.

Спасатели несколько часов гасили огонь. Один работник предприятия ранен. Сейчас в больнице,

– рассказал Резниченко.

Он подчеркнул, что обстреляли враги Зеленодольск, село Марьянское, а также Большую Костромку.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что оккупанты попали в трансформаторный энергоблок. Это и послужило причиной пожара. Также он отметил, что раненому сотруднику предприятия обломки повредили лицо, но его жизни ничего не угрожает.

На предприятии от вражеского удара вспыхнул сильный пожар:

Оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область

26 апреля стало известно о том, что враги нанесли удар по селу Марьянское. Сообщалось, что на улицах у домов лежали неразорванные снаряды.

В ночь на 25 апреля оккупанты из "Ураганов" обстреляли Широковскую общину, граничащую с Херсонской областью.

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