Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, под обстрелы попал госпиталь для ветеранов, храм Покрова Пресвятой Богородицы, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, магазин и жилые дома.
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Оккупанты обстреляли лагерь "Огонек" в Святогорске
Ранее этот лагерь являлся главным местом отдыха детей из Горловки.
Это детский лагерь "Огонек" в Святогорске. Он принадлежал горловской шахте №5. Ранее на нем отдыхали дети и сами работники этой шахты. Даже я,
– рассказывает переселенец из Донбасса Дмитрий Москвич.
Оккупанты обстреляли лагерь "Огонек" в Святогорске / Фото "КАПРИ"
Отдельные здания полностью разрушены / Фото "КАПРИ"
Пострадали места отдыха / Фото "КАПРИ"
Как выглядел лагерь до обстрелов
По словам Дмитрия, в последнее время территория лагеря не использовалась по своему назначению.
Последние несколько лет он не использовался, но не был разрушен. А теперь прилетело,
– подытоживает он.
Как выглядел лагерь до обстрелов / Фото uatravel
Сейчас дома для проживания обстреляны, беседки и лавочки разрушены, помещения, где раньше была столовая – больше не существует. Повреждения получила даже вывеска с названием лагеря.
Ситуация в Донецкой области: главное
По информации Генштаба, враг продолжает цинично обстреливать Восток Украины.
- На Славянском направлении российские оккупанты сосредоточили основные усилия на наступлении в населенный пункт Богородичное, однако не имели успеха. Артиллерия вражеских войск обстреливала территории в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.
- На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Сообщается, что оккупанты пытались установить контроль над Новоселовкой Второй, Каменкой, Марьинкой и Новомихайловкой.
- На Лиманском направлении оккупанты провалили попытку закрепиться вблизи Александровки.
- На Северодонецком направлении противник оказывает огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное.
- Продолжаются также обстрелы населенных пунктов Орехово и Тошковка на Бахмутском направлении.
- На Авдеевском направлении российские оккупанты пытаются наступить в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселовка. Для этого используют артиллерию.
- Обстрелы продолжаются и в Мариуполе, который уже более 2-х месяцев находится в блокаде врага.
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