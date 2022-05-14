Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, під обстріли потрапив госпіталь для ветеранів, храм Покрови Пресвятої Богородиці, фельдшерсько-акушерський пункт, поштове відділення, магазин та житлові будинки.
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Окупанти обстріляли табір "Огонек" у Святогірську
Раніше цей табір був головним місцем відпочинку дітей із Горлівки.
Це дитячий табір "Вогник" у Святогірську. Він належав до горлівської шахти №5. Раніше на ньому відпочивали діти працівників та самі працівники цієї шахти. Я навіть,
– розповідає переселенець із Донеччини Дмитро Москвич.
Окупанти обстріляли табір "Огонек" у Святогірську / Фото "КАПРІ"
Окремі приміщення повністю зруйновані / Фото "КАПРІ"
Постраждали місця для відпочинку / Фото "КАПРІ"
Як виглядав табір до обстрілів
За словами Дмитра, останнім часом територія табору не використовувалася за своїм призначенням.
Останні кілька років він не використовувався, але не був зруйнований. А тепер прилетіло,
– підсумовує він.
Як виглядав табір до обстрілів / Фото uatravel
Зараз будинки для проживання обстріляні, альтанки та лавочки зруйновані, приміщення, де раніше була столова – більше не існує. Пошкоджень зазнала навіть вивіска із назвою табору.
Ситуація на Донеччини: головне
За інформацією Генштабу, ворог продовжує цинічно обстрілювати Схід України.
- На Слов'янському напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на наступі в населений пункт Богородичне, однак не мали успіху. Артилерія ворожих військ обстрілювала території у районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Крім того, загарбники завдали авіаударів по районах населених пунктів Долина та Адамівка.
- На Донецькому та Таврійському напрямках тривають ворожі обстріли позицій Збройних Сил України. Повідомляється, що окупанти намагались встановити контроль над Новоселівкою Другою, Кам'янкою, Мар'їнкою і Новомихайлівкою.
- На Лиманському напрямку окупанти провалили спробу закріпитись поблизу Олександрівки.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснює вогневий вплив у районі населеного пункту Рубіжне.
- Тривають також обстріли населених пунктів Оріхове та Тошківка на Бахмутському напрямку.
- На Авдіївському напрямку, російські окупанти намагаються наступити у напрямках населених пунктів Кам'янка і Новоселівка. Для цього використовують артилерію.
- Обстріли тривають і в Маріуполі, який уже понад 2 місяці перебуває у блокаді ворога.
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