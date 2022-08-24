россияне "поздравили" Луганщину с Днем Независимости 35 мощными обстрелами и ракетными ударами

День Независимости в Луганской области начался неспокойно. Оккупанты нанесли мощные обстрелы по области, пытаясь отомстить за непокорность украинцев.

Как рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, 35 мощными обстрелами и тремя ракетными ударами россияне "поздравили" Луганскую область с Днем Независимости.

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Гайдай напомнил, что оккупанты уже полгода стоят на месте. В то время как луганчане потеряли свои дома, но сохранили страну.

Именно наша область взяла на себя мощнейший удар российской армии. Однако украинским бойцам удалось сдержать врага, что позволило другим регионам страны подготовиться к возможной обороне. Пол года – непокоренные,

– подчеркнул он.

По его словам, враг не имеет возможности провозгласить захват Луганской области, потому что бои еще продолжаются на небольшой территории области.

"Наши бойцы держат оборону и в День Независимости. Вы видите, что последние два месяца у россиян отсутствуют значительные победы. Потому что каждый регион успел подготовиться за время, пока противника тормозят на Востоке", – пояснил Гайдай.

Как прошли сутки в регионе

На фронте ночь была неспокойной. Населенные пункты и укрепление украинских войск на границе Луганской и Донецкой областей выдержали 3 ракетных удара и одну атаку с воздуха. В частности:

13 раз россияне обстреливали из ствольной артиллерии,

а еще 17 – из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, 5 раз применялись минометы, 6 – россияне вынуждены были отступить, когда пытались атаковать.

Последствия вражеского обстрела Луганской области / Фото Сергея Гайдая

Потенциал россиян постепенно иссякает, – аналитик

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что на некоторых участках на Востоке горячо и довольно непросто. Но видно, что российские захватчики там уже истощаются.

Они чаще используют, к примеру, не тяжелую артиллерию, а минометы для ударов по позициям. И видно, что потенциал их постепенно исчерпывается,

– сказал военный аналитик.

Поэтому, добавил он, вскоре линия фронта может окончательно стабилизироваться и оккупанты вынуждены будут брать паузу, чтобы доукомплектовывать свои подразделения посредством подкрепления, которое они смогут сформировать. Иначе россияне просто не смогут продолжать наступательные действия, ведь наши защитники их истощают, изматывают и останавливают.

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