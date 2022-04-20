Оккупанты обстреляли McDonald's в Харькове

Российские оккупанты стреляют куда угодно в Харькове. Сегодня, 20 апреля, они "асвабадили" местный McDonald's.

Фотографии разрушений ресторана обнародовал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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По его словам, нет никаких причин для обстрела заведений питания. Но они просто взяли его и разбомбили.

Логика российского оккупанта: я не живу нормально и вы не будете, у нас нет МакДональдса и у вас не будет, – написал Сергей Болвинов.

Последствия обстрела ресторана: смотрите фото

Сергей Болвинов добавил, что полиция фиксирует все повреждения и изымает вещественные доказательства. Российские оккупанты точно будут отвечать за все свои преступления.

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