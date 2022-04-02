Оккупанты обстреляли Миргород на Полтавщине

Россияне 2 апреля обстреляли Миргород Полтавской области. Было 3 "прилета" по инфраструктуре города. Предварительно известно, что пострадавших нет.

Последствия от вражеских ударов устанавливаются. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Важно В большинстве областей Украины – воздушная тревога

Не публикуйте фото

Чиновник напомнил, что нельзя постить никаких фото и видео ударов.

Жителям Миргорода нужно сохранять спокойствие. Ни в коем случае не следует игнорировать воздушную тревогу.

Кстати – Хорошо сработала ПВО, – мэр Полтавы о ночном ракетном обстреле: