Оккупанты обстреляли многоэтажку и магазин в Авдеевке: есть погибшие и раненые

Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. Под их обстрелы в Авдеевке 18 марта попала многоэтажка, магазин и административное здание.

По предварительной информации, есть двое погибших и трое раненых. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Подробности устанавливают. Кириленко подчеркнул, что Россия хочет вызвать у нас страх, но вызывает только ярость. За каждую смерть будет месть.

Также чиновник показал фото разрушенных зданий.

Обстрелянная Авдеевка / Фото Павла Кириленко:

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