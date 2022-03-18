Оккупанты обстреляли многоэтажку и магазин в Авдеевке: есть погибшие и раненые
18 марта 2022 , 18:51Читати новину українською
Источник:телеграм Павла Кириленко
Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. Под их обстрелы в Авдеевке 18 марта попала многоэтажка, магазин и административное здание.
По предварительной информации, есть двое погибших и трое раненых. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Ранее Враг из "Градов" обстрелял улицы Авдеевки: есть погибшие и раненые
Подробности устанавливают. Кириленко подчеркнул, что Россия хочет вызвать у нас страх, но вызывает только ярость. За каждую смерть будет месть.
Также чиновник показал фото разрушенных зданий.
Обстрелянная Авдеевка / Фото Павла Кириленко:
К теме – Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России не все гладко: