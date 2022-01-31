Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя

Российские наемники цинично нарушают договоренности о перемирии на Донбассе. 31 января они обстреляли окрестности Светлодарска. Пострадал местный житель.

Российско-оккупационные войска начали атаку около 11:30. Они открыли огонь из стрелкового оружия с направления временно оккупированного поселка Лозовое.

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Боевики ранили гражданского

Пророссийские боевики выпустили 5 очередей из автоматического оружия. В результате вражеской атаки пострадал 68-летний мужчина из Светлодарска. У него – огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра.

Когда оккупанты начали обстрел, он рыбачил в районе Углегорского водохранилища. Военные Вооруженных сил Украины оперативно транспортировали мужчину в Светлодарскую городскую больницу.

Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса,

– подчеркнули в ООС.

Ситуация на Донбассе в конце января

В течение 28 и 29 января на фронте сохранялась тишина, но 30 января боевики сорвали перемирие на Донбассе. Они били в направлении Станицы Луганской – из станковых противотанковых гранатометов. Украинский защитник получил ранение, состояние его здоровья – средней тяжести. Благодаря усилиям военных ВСУ границы украинских подразделений остались неизменными.

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