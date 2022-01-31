Російсько-окупаційні війська почали атаку близько 11:30. Вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове.

Читайте також На окупованому Донбасі активізували набір бойовиків, – розвідка

Новина доповнюється...