У штабі операції Об'єднаних сил зазначили, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

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Бойовики поранили українського військового

Від початку доби 30 січня зі сторони збройних формувань Росії зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У результаті атаки бойовиків один український захисник отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої важкості.

Завдяки зусиллям бійців ООС рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії.

Ситуація на фронті протягом останніх днів

Протягом діб 28 та 29 січня російські найманці вогневої активності не проявляли, на фронті зберігалася тиша.

27 січня бойовики двічі порушили режим перемир'я на Донбасі. Зокрема, на Луганщині біля переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил особовий склад опорного пункту виявив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника. Та через дії українських військовослужбовців ворог відступив на окуповану територію. А поблизу Мар'їнки окупанти обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї.

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Текст допису штабу ООС:

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації.