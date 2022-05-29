Оккупанты обстреляли Орехов и Преображенку: попали в тюрьму и магазин

Российские оккупанты обстреливают населенные пункты Запорожья. Снаряды разрушают инфраструктуру. К примеру, 28 мая они прилетели в магазин и тюрьму.

Основные силы захватчики сосредоточиваются в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. Они наращивают силы в районе Васильевка – Пологи. На других рубежах по линии разграничения ведут сдерживающие действия

Кстати Оккупанты с оружием ворвались в 2 университета в Запорожье и начали угрожать преподавателям

Обстрелы мирных поселков

Россияне прицельно обстреливают гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и РСЗО. Например, 28 мая они били по Гуляйполе и Преображенке. Кроме этого, обстреливали всю линию столкновения в районе населенных пунктов: Орехов, Времевка, Ольговское, Железнодорожное, Камышеваха, Полтавка, Белогорье, Новониколаевка, Новополь, Новоселка, Каменское, Степное, Гуляйпольское.

Попали в колонию и магазин

В Орехове под обстрелы кафиров попала столовая для осужденных в тюрьме № 88 и автобус "БАЗ", принадлежащий местному жителю. В Преображенке россияне разрушили 2 дома и магазин, еще 6 домов повреждены.

В Малой Токмачке Пологовского района в результате артиллерийских обстрелов ранения получил местный житель.

Россияне обвиняют в обстрелах ВСУ

На фоне обстрелов пропаганда россиян работает усиленно. Они пробуют оправдать злость перед своими гражданами. Да, захватчики обстреляли Васильевку, но обвинили в этом ВСУ. Это обычная тактика россиян. Такие лживые провокации россияне они проводят всегда после террористических атак. Для правдивости картинки показывают новые неразорванные боеприпасы, на которых есть надписи на украинском языке.

В результате действий оккупанту повреждены дома и сельскохозяйственные здания в западной части города. Пострадавших нет.

Террор на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Запорожья кафиры установили полицейский режим. Они препятствуют выезду мирных жителей на подконтрольную Украине территорию.

Захватчики запугивают представителей легитимных органов местной власти, учреждений и организаций, их семей. Хотят создать свои так называемые "администрации". Кроме того, враг оказывает информационно-психологическое влияние на граждан, распространяя пропаганду через захваченные СМИ, фейковые листовки и свои телеграмм-каналы.

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