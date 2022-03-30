Оккупанты обстреляли Орехово на Запорожье и ранили человека: как выглядят повреждения

Российские оккупанты продолжают обстрелы украинских городов и сел. Одной из мишеней врага стал город Орехово.

Снаряды оккупантов прилетели в город Орехов. К счастью, жертв из-за вражеского огня нет.

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Последствия обстрелов

В результате обстрела врага ранен один человек. Также повреждения получили объекты инфраструктуры города.

Фото последствий обстрела:

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