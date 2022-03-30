Оккупанты обстреляли Орехово на Запорожье и ранили человека: как выглядят повреждения
30 марта 2022 , 19:58Читати новину українською
Источник:Национальная полиция Украины
Российские оккупанты продолжают обстрелы украинских городов и сел. Одной из мишеней врага стал город Орехово.
Снаряды оккупантов прилетели в город Орехов. К счастью, жертв из-за вражеского огня нет.
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Последствия обстрелов
В результате обстрела врага ранен один человек. Также повреждения получили объекты инфраструктуры города.
Фото последствий обстрела:
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