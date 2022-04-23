Оккупанты обстреляли поселок Слатино в Харьковской области: погибли двое мирных жителей

Российские боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты Украины. В этот раз пострадал поселок в Харьковской области - от обстрелов погибли 2 человека.

В результате вражеского обстрела в поселке Слатино Харьковской области погибли 2 гражданских. В жилой дом, где находились люди, попал снаряд.

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Харьковская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством.

2 мирных мужчин, находившихся в жилом доме, погибли от попадания вражеской ракеты. Над расследованием их смерти и привлечением оккупантов к уголовной ответственности работает СБУ Харьковщины.

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