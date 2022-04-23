Внаслідок ворожого обстрілу у селищі Слатине Харківської області загинули 2 цивільних. У житловий будинок, де перебували люди, влучив снаряд.

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Харківська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

2 мирних чоловіків, які перебували у житловому будинку, загинули від потрапляння ворожої ракети. За розслідування їх смерті та притягнення окупантів до кримінальної відповідальності працює СБУ Харківщини.

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