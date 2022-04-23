З-під завалів врятували 2 людини. Крім того, з місця події евакуювали 86 осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали.

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На місці працюють 96 працівників ДСНС та 18 одиниць техніки.

Пожежу ліквідували, але рятувальні роботи продовжуються

23 квітня близько 14:35 у Київському районі Одеси російська ракета влучила у шістнадцятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього у квартирах на 4 та 5 поверхах спалахнула пожежа.

О 15:54 пожежу локалізували, а близько 17:00 – повністю загасили.

Раніше повідомлялося, що серед загиблих – 3-місячне немовля. Кількість поранених за годину не змінилася – 18. Але наразі точно невідомо, скільки людей може перебувати під завалами.

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