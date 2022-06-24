Оккупанты обстреляли пожарно-спасательную часть в Константиновке: 4 раненых

Российские захватчики нанесли удар по пожарно-спасательной части в Константиновке Луганской области. В результате пострадали 4 спасателя.

Обстрел пожарной части в Луганской области

Об этом сообщили источники в Луганской ОВА. Удар по зданию произошел ночью 24 июня, погибших в результате обстрелов нет.

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Российским захватчикам не писаны никакие законы и конвенции. В частности, Женевская конвенция, защищающая спасателей во время войны. Сегодня ночью они обстреляли здание пожарно-спасательной части. Четверо спасателей получили ранения,

– отметили в ГСЧС.

Обстрелы Донецкой области

23 июня российские захватчики активно обстреливали Донецкую область из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" – по всей линии фронта.

Под обстрелами – Красногоровка, Авдеевка, село Калиново, село Воздвиженка, село Первомайское, Бахмут, поселок городского типа Южное и село Орловка. В результате повреждены 13 объектов, в том числе 10 частных жилых домов, 1 многоэтажка, школа, промышленное предприятие. Погибли 2 гражданских и еще 2 ранены.

Другие обстрелы Луганской области

Украинские защитники отбили атаку на Лисичанск, россияне захватили Николаевку. По Лисичанску и Боровскому захватчики нанесли авиационные удары. Российская армия обстреливала из всех имеющихся видов вооружения Северодонецк, Белую Гору, Волчеяровку.

В Северодонецке российские оккупанты повредили территорию предприятия "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий, Павлоград и три моста, которые разрушили несколько недель назад. Враг разрушил многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства в Лисичанске. Также от русских снарядов страдают окрестные деревни.

Утром глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинским защитникам придется отойти от Северодонецка на новые позиции на новые и укрепленные районы, они уже получили команду от руководства. Сергей Гайдай призвал украинцев не искать в этом "измену". По его словам, военных никто не бросает и не даст окружить.

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