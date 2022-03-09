Оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе во время режима тишины, который подтвердили сами

Российские изверги 9 марта безжалостно обстреляли роддом и детскую больницу в Мариуполе. Орки стреляли во время режима тишины, который сами подтвердили.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что договоренности ведутся и их подтверждает Россия. Но цена договоренностей очевидна, передает 24 канал.

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Воронку от величины той бомбы, которую сбросили сегодня, видела вся Украина и мир. Этот авиаудар был осуществлен во время тишины, который сегодня россияне также объявили и подтвердили для гуманитарных коридоров,

– заявил он.

По словам Кириленко, он сомневается, способны ли россияне выполнять договоренности, независимо от того, какой высокопоставленный чиновник их подписывает.

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