Оккупанты обстреляли Рубежное: разрушена колея

Оккупанты 6 марта цинично обстреляли Рубежное на Луганщине. Враг попал в жилые дома, расположенные на ряде улиц.

Новость сообщил Сергей Гайдай – председатель Луганской ОГА. Также он рассказал, что загорелась фура, которая стояла посреди улицы. Кроме того, враг разрушил колею.

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После обстрела разрушен участок железнодорожного полотна,

– говорится в сообщении.

Информацию о пострадавших пока уточняют.

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