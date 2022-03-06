Оккупанты обстреляли Рубежное: разрушена колея
6 марта 2022 , 16:29Читати новину українською
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Оккупанты 6 марта цинично обстреляли Рубежное на Луганщине. Враг попал в жилые дома, расположенные на ряде улиц.
Новость сообщил Сергей Гайдай – председатель Луганской ОГА. Также он рассказал, что загорелась фура, которая стояла посреди улицы. Кроме того, враг разрушил колею.
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После обстрела разрушен участок железнодорожного полотна,
– говорится в сообщении.
Информацию о пострадавших пока уточняют.
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