Так, в результате вражеского обстрела в Северске погибли четыре человека. О последствиях российской атаки рассказал председатель Донецкой ОВА.

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Самому старшему 86: погибли 4 мужчин

Северск подвергся российскому обстрелу из реактивной артиллерии вечером 14 апреля.

Сейчас удалось установить, что от этого обстрела погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет,

– сообщил Вадим Филашкин.

Чиновник отметил, что россияне стремятся убить как можно больше наших людей. Добавил, единственный способ обезопасить себя – эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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