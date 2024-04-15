Так, в результате вражеского обстрела в Северске погибли четыре человека. О последствиях российской атаки рассказал председатель Донецкой ОВА.
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Самому старшему 86: погибли 4 мужчин
Северск подвергся российскому обстрелу из реактивной артиллерии вечером 14 апреля.
Сейчас удалось установить, что от этого обстрела погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет,
– сообщил Вадим Филашкин.
Чиновник отметил, что россияне стремятся убить как можно больше наших людей. Добавил, единственный способ обезопасить себя – эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
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Оккупанты ударили по Очеретино
- Днем 14 апреля российские захватчики снова атаковали Очеретино Донецкой области. Оккупанты сбросили КАБ на пятиэтажку.
- В результате вражеского удара погибла женщина.
- Еще два человека получили ранения. Их доставили в больницу.