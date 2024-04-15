Так, внаслідок ворожого обстрілу в Сіверську загинули чотири людини. Про наслідки російської атаки розповів голова Донецької ОВА.
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Найстаршому 86: загинули 4 чоловіків
Сіверськ зазнав російського обстрілу з реактивної артилерії ввечері 14 квітня.
Зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років,
– повідомив Вадим Філашкін.
Посадовець наголосив, що росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей. Додав, єдиний спосіб убезпечити себе — евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
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Окупанти вдарили по Очеретиному
- Вдень 14 квітня російські загарбники знову атакували Очеретине Донецької області. Окупанти скинули КАБ на п'ятиповерхівку.
- Внаслідок ворожого удару загинула жінка.
- Ще двоє людей зазнали поранень. Їх доставили до лікарні.