Оккупанты обстреляли склады 3 воинских частей в Житомирской области: 2 пострадавших

В Житомирской области оккупанты обстреляли составы трех воинских частей. Пострадали два военнослужащих.

Составы воинских частей были обстреляны 27 марта вечером. Об этом рассказал глава Житомирской ОВА.

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После 22 часов был обстрел фактически трех составов воинских частей,

– сообщил Виталий Бунечко.

В одном из складов хранили артвооружение. О состоянии потерпевших военных Бунечко не рассказал.

Обстрелов гражданских объектов 27 марта в Житомирской области не было.

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