Оккупанты обстреляли телебашню в Виннице: эфирное вещание в городе временно не работает
16 марта 2022 , 11:01Читати новину українською
Источник:Суспільне Вінниця
Российские террористы обстреляли винницкую телебашню – трансляции общественного вещания и радиоканалы временно недоступны для винничан.
Сообщается, что из-за технических проблем трансляция вещания телеканалов временно приостановлена в городе Винница.
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Пока отсутствует вещание телеканала UA: ВІННИЦЯ через тюнеры Т2 и есть проблемы с эфирным вещанием Украинского радио. Службы работают над восстановлением эфирного вещания,
– сообщили на "Суспільному".