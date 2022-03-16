Оккупанты обстреляли телебашню в Виннице: эфирное вещание в городе временно не работает

Российские террористы обстреляли винницкую телебашню – трансляции общественного вещания и радиоканалы временно недоступны для винничан.

Сообщается, что из-за технических проблем трансляция вещания телеканалов временно приостановлена в городе Винница.

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Пока отсутствует вещание телеканала UA: ВІННИЦЯ через тюнеры Т2 и есть проблемы с эфирным вещанием Украинского радио. Службы работают над восстановлением эфирного вещания,

– сообщили на "Суспільному".