Оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет

Российские захватчики нанесли удар из баллистических ракет по Василькову, что на Киевщине. Это произошло около 00:47.

Вспыхнул пожар. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото очевидцев.

Важно Из-за обстрелов в Ахтырке погибли 6 человек, ранены – 55

Неподалеку есть нефтебаза

В сети опасаются из-за размещения нефтебазы в этом районе. Куда попали оккупанты – пока неизвестно.

Кроме того, в сети публикуют видео. На кадрах слышны мощные взрывы, ночное небо покрылось облаками пепла и дыма.

Обстрел Василькова, смотрите видео:

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