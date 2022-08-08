Об этом 24 каналу сообщил независимый эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная. Она отметила, что россияне уже попадали в один из контейнеров с ядерными отходами при обстреле. К счастью, оккупанты не повредили его целостность.

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Это небезопасно. Это очень кризисная ситуация,

– подчеркнул эксперт.

Также она добавила, что россияне подвергаются стрессу работников ЗАЭС. Ведь за 5 месяцев на территории атомной электростанции оккупанты и похищали людей, и наносили им ранения. Такой стресс может привести к увеличению риска ошибки у операторов реакторных установок.

Ольга Кошарная заметила, когда на ЗАЭС начались обстрелы – "проснулись" все. Поднял вопрос ядерной опасности и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что россия использует Запорожскую атомную электростанцию как военную базу и "живой" щит.

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Что известно о ситуации на ЗАЭС

российские военные в пятницу, 5 августа, снова обстреляли город Энергодар в Запорожской области. В результате удара по Запорожской АЭС на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор, зафиксировано три "прилета". Враг стрелял из РСЗО.

Представители росатома, которых россия отправила на Запорожскую АЭС, перед обстрелом покинули станцию, вероятно, они знали об атаке. Украинский персонал станции находится на месте и выполняет все мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и ликвидирует последствия повреждений.

Один из энергоблоков ЗАЭС отключили в аварийном порядке, поскольку оккупанты обстрелами повредили электросеть. Кроме этого, вспыхнул огонь возле станции на магистрали. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Он также добавил, что персонал станции, который до сих пор находится там, постоянно подвергается пыткам и психологическому давлению. А в городе растет паника из-за ядерной и радиационной угрозы. Это может стать следующим шагом к более острой проблеме со специалистами, обслуживающими АЭС. Ведь ее просто некому будет обслуживать.

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