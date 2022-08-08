Про це 24 каналу повідомила незалежна експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна. Вона зауважила, що росіяни вже влучали в один з контейнерів з ядерними відходами під час обстрілу. На щастя, окупанти не пошкодили його цілісність.
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Це небезпечно. Це дуже кризова ситуація,
– наголосила експертка.
Також вона додала, що росіяни наражають на стрес працівників ЗАЕС. Адже за 5 місяців на території атомної електростанції окупанти й викрадали людей, й завдавали їм поранень. Такий стрес може призвести до збільшення ризику помилки в операторів реакторних установок.
Ольга Кошарна зауважила, коли на ЗАЕС почалися обстріли – "прокинулись" усі. Порушив питання ядерної небезпеки й держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що росія використовує Запорізьку атомну електростанцію, як військову базу та "живий" щит.
Ольга Кошарна про ядерний терор росії: дивіться відео
Що відомо про ситуацію на ЗАЕС
- російські військові у п'ятницю, 5 серпня, знову обстріляли місто Енергодар в Запорізькій області. Унаслідок удару по Запорізькій АЕС на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор, зафіксовано три "прильоти". Ворог стріляв з РСЗВ.
- Представники росатома, яких росія відправила на Запорізьку АЕС, перед обстрілом покинули станцію, ймовірно, знали про атаку. Натомість український персонал станції перебуває на місці та виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.
- Один з енергоблоків ЗАЕС відключили в аварійному порядку, оскільки окупанти обстрілами пошкодили електромережу. Крім цього, спалахнув вогонь поблизу станції на магістралі. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
- Він також додав, що персонал станції, що досі перебуває там, постійно піддається катуванням та психологічному тиску. А у місті зростає паніка через ядерну та радіаційну загрози. Це може стати наступним кроком до гострішої проблеми з фахівцями, які обслуговують АЕС. Адже її просто не буде кому обслуговувати.
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