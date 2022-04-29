Оккупанты обстреляли жилые дома на Запорожье: ранена 59-летняя женщина

На Запорожье продолжается активная борьба с российскими захватчиками, которые хотят оккупировать территорию. Враг продолжает цинично обстреливать мирных жителей.

Так, 27 апреля орки обстреляли жилые дома в Пологовском районе Запорожья. В результате жительница Орехова получила ранения. Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев.

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Оккупанты обстреляли жилые дома в Запорожье

По его словам, в результате минометных обстрелов 59-летняя жительница Орехова получила ранения. Снаряд разорвался прямо возле нее.

В настоящее время ее доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами головы. Ей оказывают необходимую помощь.

Как сообщил Арефьев, по факту обстрела начато уголовное производство.

В Васильевке на Запорожье увеличилось количество российских военных

Жители Васильевки сообщили о том, что количество оккупантов в городе существенно выросло. Они дислоцируются в жилых кварталах, чтобы спрятаться за гражданскими, как за щитом.

Также раздают медикаменты и гумпомощь только тем, кто соглашается на сотрудничество, большинство жителей отказывают.

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