Что установила украинская разведка

В начале ноября на территорию временно оккупированного Донбасса приехали комиссии от вооруженных сил России. Они провели проверку соединений и частей Донецкого и Луганского армейских корпусов.

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По указаниям россиян, боевики активизировали оборудование огневых позиций артиллерийских подразделений, расположенных у линии соприкосновения.

Известно, что оккупанты устанавливают дополнительные макеты военной техники. Они маскируют самоходные артиллерийские установки и гаубицы, которые расположены с нарушением договоренностей по их отводу от линии соприкосновения.

Противник также проводит минирование дополнительных участков местности запрещенными минами:

ПОМ-2,

ПМН-2,

МОН-50,

ОЗМ-72.

Ситуация на Донбассе: последние новости