Что установила украинская разведка
В начале ноября на территорию временно оккупированного Донбасса приехали комиссии от вооруженных сил России. Они провели проверку соединений и частей Донецкого и Луганского армейских корпусов.
К теме Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в Луганской области
По указаниям россиян, боевики активизировали оборудование огневых позиций артиллерийских подразделений, расположенных у линии соприкосновения.
Известно, что оккупанты устанавливают дополнительные макеты военной техники. Они маскируют самоходные артиллерийские установки и гаубицы, которые расположены с нарушением договоренностей по их отводу от линии соприкосновения.
Противник также проводит минирование дополнительных участков местности запрещенными минами:
- ПОМ-2,
- ПМН-2,
- МОН-50,
- ОЗМ-72.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- 11 ноября российские наемники обстреляли село Новозвановка. Боевики выпустили 26 снарядов, которые попали в жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.
- В тот же день противник ранил украинского военного. Пострадавшего отвезли в госпиталь. Он находится в удовлетворительном состоянии.
- 12 ноября на неизвестном устройстве подорвались двое десантников – подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев. От полученных травм выжить бойцам не удалось.